Статистика COVID-19

3 января 2022 года в ЯНАО 22 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 178)57 558 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 957)221 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями31 пациент в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из […]3 января 2022 года в ЯНАО 22 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 62 178)57 558 человек выздоровели2 человека умерли (за весь период – 957)221 пациент госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями31 пациент в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 433) 19 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 745) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.