Котопус — это не биологический вид, а интернет-феномен: кот, который то ли обнимает всё вокруг лапами, то ли отрастил щупальца, то ли просто так разлёгся, что кажется многоруким мистическим существом.
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