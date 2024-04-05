Названа возможная причина стремительного распространения пламени в "Крокусе"

Стены зрительного зала могли быть отделаны горючими и токсичными материалами Стены зрительного зала "Крокус Сити Холла", по предварительным данным, были отделаны горючими и токсичными материалами, пишет ТАСС.
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