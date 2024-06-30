Lidovky: Польша и Прибалтика хотят возвести линию укреплений на границе с РФ

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Польша и прибалтийские страны намерены отгородиться от России новым "железным занавесом", построив на границе с Россией и Белоруссией линию укреплений, известную как "Восточный щит", сообщает чешское издание Lidovky.
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