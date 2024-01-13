Британские антимонопольщики всерьёз займутся американскими техногигантам...

Британские антимонопольщики всерьёз займутся американскими техногигантамиВ 2024 году британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) получит новые полномочия и станет отвечать за антимонопольные решения в сфере крупных технологических компаний в юрисдикции Великобритании.
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