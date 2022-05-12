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В Роскосмосе задумались над созданием на Луне сети автоматических научных станция для слежения за лунотрясениями

В Роскосмосе задумались над созданием на Луне сети автоматических научных станция для слежения за лунотрясениями

Ученые головного научно-исследовательского института Роскосмоса ЦНИИмаш предложили создать на Луне геофизическую сеть автоматических научных станций.

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