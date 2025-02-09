Приморье прощается с героями: названа дата похорон Ефремова

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля, ФедералПресс. Военный борт доставил в Приморье тела погибших в Курской области вице-губернатора региона Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр» – Александра Иваровского и Сергея Дмитриева.
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