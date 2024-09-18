В Тверской области по предостережению Россельхознадзора устранена свалка гнилого картофеля на сельхозугодьях

11 сентября 2024 года в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило сообщение об устранении свалки гнилого картофеля на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Старицком муниципальном округе Тверской области.
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