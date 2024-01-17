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В России в свободной продаже нашли наркосодержащие БАДы

В России в свободной продаже нашли наркосодержащие БАДы

В России в Интернете можно купить БАДы, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта Сотрудники международной ассоциация «Антиконтрафакт» провели тайную закупку китайского препарата «Волшебные бобы.

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