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Максим Цветков: «Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет»

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об открытой тренировке в Токсово, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

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