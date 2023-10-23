Нагорный Карабах — в хитросплетениях прецедентов и бизнеса англосаксов

На замену российским миротворцам готовят прикормленную миссию ООН? Давая на днях очередное интервью Петросу Казаряну, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы оставят Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.