Нагорный Карабах — в хитросплетениях прецедентов и бизнеса англосаксов

На замену российским миротворцам готовят прикормленную миссию ООН? Давая на днях очередное интервью Петросу Казаряну, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы оставят Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.
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