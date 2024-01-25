Возможность управлять списком доверенных лиц в МЭШ появилась у родителей из Алтуфьевского

«Московская электронная школа» расширила возможности по настройке личного аккаунта. Теперь в новом сервисе «Мой паспорт», который запущен в тестовом режиме, родители из Алтуфьевского могут управлять списком доверенных лиц и правами доступа к сервисам платформы.