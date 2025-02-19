Матери срочников, пропавших в Курской области, просят о помощи. Журналист Царьграда Ольга Антонова поговорила с мамой одного из бойцов, которого не могли найти 1,5 месяца, и выяснила, почему столько времени о судьбе Сергея ничего не было известно.