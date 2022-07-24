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Украинский депутат рассказал о гибели командира 28-й одесской бригады

Украинский депутат рассказал о гибели командира 28-й одесской бригады

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о гибели в результате боевых действий в Донбассе полковника Виталия Гуляева, который являлся командиром украинской 28-й отдельной механизированной бригады, расположенной в Одесской области.

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