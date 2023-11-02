В Челябинской области за контрабанду осудили иностранца

В Троицке Челябинской области сужден за контрабанду иностранный гражданин. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в девятнадцати эпизодах контрабанды стратегических ресурсов.
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