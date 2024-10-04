Врач Лашкова: при ОРВИ противовирусные и иммуномодуляторы бесполезны

Начало осени традиционно считается сезоном простудных заболеваний. С выходом после каникул и отпусков все и правда начинают болеть больше обычного, и в таких случаях для быстрого выздоровления в ход идут самые разные средства.
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