Некоторые страны-члены НАТО слишком заигрались в поддержку антироссийской войны, и ставят под удар весь Альянс.
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