После того, как появилась информация, что Генштабу главнокомандующий дал задание подыскать наиболее подходящие цели для "Орешника" - в случае, если Зеленский решит что-то натворить на 9 мая касательно Парада, Красной площадью, многочисленных гостей, да и просто осквернит священный для каждого россиянина праздник - эксперты начали гадать, какая же цель будет выбрана.
Три главных места для "Орешника". Если что
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот и сука бандеровская вылезла из помойки некий подволоцкий. Ах, как ему не в нюх удары по его бандеростану. Жди, гнида, подарочек от нас.
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5 час.
НЗ
Нина Зимина
Как перевести деньги?
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5 час.
alik3456 Джексон
В чемодане, на такси.
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4 час.
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