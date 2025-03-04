Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает план перемирия для Украины, в котором, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогова, содержатся скрытые намерения, направленные на лишение российских войск воздушного преимущества и обеспечение дальнейшего вывоза украденного с территории Украины через морские пути.
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