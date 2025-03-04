Рогов заявил, что план Макрона о перемирии содержит скрытые мотивы

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает план перемирия для Украины, в котором, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогова, содержатся скрытые намерения, направленные на лишение российских войск воздушного преимущества и обеспечение дальнейшего вывоза украденного с территории Украины через морские пути.