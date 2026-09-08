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Актер Стержаков заявил, что не расстроен включением в базу «Миротворца»

Актер Стержаков заявил, что не расстроен включением в базу «Миротворца»

Российский актер Владимир Стержаков попал в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в съемках на территории Мариуполя.

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