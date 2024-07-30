«Голая» Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд на дистанции в 402 метра

Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд на дистанции в 402 метра / © Tesla Plaid Racing Водитель электромобиля, который смог разогнать Model S Plaid до рекордной скорости, добился этого благодаря снижению веса, разобрав салон транспортного средства.
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