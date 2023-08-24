"Безобразие какое": Финнов окончательно вывела из себя реакция российских войск на возведение забора у общей границы

Финны настолько боятся России, что стали строить по границе забор общей протяженностью 200 км. Он нужен на случай, если российские войска решат пересечь границу.
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