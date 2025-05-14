Путин и Лула да Силва поговорили: детали беседы раскрыл Кремль

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Во время кратковременной технической остановки в российской столице президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии