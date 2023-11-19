Бодрость в банке: почему энергетики не так безобидны, как кажутся

Многие из нас до сих пор помнят слоган из телевизора: «Red Bull окрыляет». И ведь правда, энергетики часто помогают подготовиться к важному экзамену, успеть сдать проект к дедлайну, да и просто взбодриться.
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