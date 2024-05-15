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Закон, порядок, государство

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Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке

Сахалинские военнослужащие проходят курс по инженерной подготовке

Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания.

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