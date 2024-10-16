Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Да, вполне допускаю, что молока добавляется пол литра.Самый вкусный дес...
  • Людмила Свириденко
    Если треугольник должен стать тоньше, то как получаются толстые квадраты?)))2 стакана муки и ...
  • Run Николаева
    Не сказала б, что ленивые, но как вариации на тему голубцов-почему бы нет.Ленивые голубцы, ...

И на завтрак и в качестве закуски к фильму — очень вкусная пицца в булочках

И на завтрак и в качестве закуски к фильму — очень вкусная пицца в булочках

Ищите оригинальное блюдо для завтрака или в качестве закуски, которую можно быстро приготовить на большую компанию? Тогда пицца в булочках — отличный вариант! Блюдо готовится очень быстро, а начинки можно выбрать абсолютно любые: действительно универсальный рецепт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх