И на завтрак и в качестве закуски к фильму — очень вкусная пицца в булочках

Ищите оригинальное блюдо для завтрака или в качестве закуски, которую можно быстро приготовить на большую компанию? Тогда пицца в булочках — отличный вариант! Блюдо готовится очень быстро, а начинки можно выбрать абсолютно любые: действительно универсальный рецепт.
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