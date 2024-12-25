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Петербургский дневник

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Перешедший на сторону ВС РФ боец заявил, что ВСУ не поддерживают Зеленского

Перешедший на сторону ВС РФ боец заявил, что ВСУ не поддерживают Зеленского

Военные отказываются выполнять задачи командования Военнослужащие украинской армии не поддерживают режим Владимира Зеленского и отказываются выполнять задачи командования, ведущие к неминуемой гибели, сообщил РИА Новости Владимир Кошелек, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Историк», бывший солдат ВСУ из Ровненской области Украины.

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