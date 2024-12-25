Военные отказываются выполнять задачи командования Военнослужащие украинской армии не поддерживают режим Владимира Зеленского и отказываются выполнять задачи командования, ведущие к неминуемой гибели, сообщил РИА Новости Владимир Кошелек, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Историк», бывший солдат ВСУ из Ровненской области Украины.
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