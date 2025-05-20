Приговор в отношении жительницы Севастополя Оксаны Сенеджук вступил в законную силу

Приговор в отношении жительницы Севастополя Оксаны Сенеджук вступил в законную силуВ декабре 2024 года суд назначил Оксане Сенеджук наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 200 тысяч рублей и ограничения свободы на 1 год.