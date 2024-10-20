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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +8°, дождь• Севастополь: +11°, пасмурно• Ялта: +11°, облачно• Алушта: +11°, облачно• Евпатория: +10°, пасмурно• Саки: +10°, пасмурно• Бахчисарай: +9°, пасмурно• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +9°, пасмурно• Феодосия: +9°, дождь.

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