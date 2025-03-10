В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции от управления транспортными средствами отстранены 7 водителей

В ночь с 7 на 8 марта на территории Ивановской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
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