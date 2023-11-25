Правительство РФ согласилось предоставить предпринимателям налоговые льготы

Правительство РФ одобрило изменения в законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны России.
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