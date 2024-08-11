Фото: Олег Рукавицын2 дня назад 11K прочитали На подмогу диверсантам ВСУ выдвинулись и наёмнические отряды - легионеры замечены в русском приграничье.
ВСУ "получают по зубам", но тянут резервы. В Курскую область вошли наёмники. Настало время "хитрой" бомбы
Комментарии
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Влад Владимиров
Похоже, что эти тупые и в тоже время уж очень там ушлые хохлы все ищут, как говорят, на свои же задницы там приключения. Потом будут базлать , что виноваты в этом не они... Что их тупо подставили... А они наивные...Повелись на эти наваждения...
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16 час.
М
ММ
"Одним из главных вопросов в обеспечении безопасности должно быть доверие русскому народу, чтобы можно было выдать ополчению оружие, и люди, родную землю знающие лучше любого другого, тем более оккупанта-супостата, могли защитить своих родных и близких", -СТРА-А-АШНО?! Боятся депутаты, что вооруженный народ начнет оружие применять против бандитов и мигрантов сразу, а не дожидаясь Бастрыкина!
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8 час.
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