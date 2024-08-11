ВСУ "получают по зубам", но тянут резервы. В Курскую область вошли наёмники. Настало время "хитрой" бомбы

Влад Владимиров

Похоже, что эти тупые и в тоже время уж очень там ушлые хохлы все ищут, как говорят, на свои же задницы там приключения. Потом будут базлать , что виноваты в этом не они... Что их тупо подставили... А они наивные...Повелись на эти наваждения...