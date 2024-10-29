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Донецкая группа новостей

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В России коммунальные пени за неуплату услуг могут вырасти до 21% в 2025 году, что соответствует ставке ЦБ

В России коммунальные пени за неуплату услуг могут вырасти до 21% в 2025 году, что соответствует ставке ЦБ Сейчас размер пени составляет 9,5%, и власти рассматривают возможность продлить льготный период.

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