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«Мяч-бросок»: гол в ворота соседа и загубленные котики

Мы выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире Что опять не так с лейблом «Сделано в Китае», для чего бельгийцам разрешили залезать в сад к соседям и зачем тайваньские власти отправили на вечный покой полторы сотни породистых котят.

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