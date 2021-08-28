«Мяч-бросок»: гол в ворота соседа и загубленные котики

Мы выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире Что опять не так с лейблом «Сделано в Китае», для чего бельгийцам разрешили залезать в сад к соседям и зачем тайваньские власти отправили на вечный покой полторы сотни породистых котят.
Мы выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире Что опять не так с лейблом «Сделано в Китае», для чего бельгийцам разрешили залезать в сад к соседям и зачем тайваньские власти отправили на вечный покой полторы сотни породистых котят.
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