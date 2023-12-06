Органы бедствия: как удалось поймать банду, основанную силовиками

Действующие сотрудники Росгвардии — начальник штаба СОБР «Рысь» и оперуполномоченный, который в прошлом входил в отряд спецназа «Гром» — предположительно, находятся среди задержанных 5 декабря членов ОПГ.
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