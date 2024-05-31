MedXp: горячий раствор химиопрепарата можно применять для терапии рака желудка

Ученые из клиники Майо обнаружили, что рак желудка можно лечить с помощью гипертермической внутрибрюшинной химиотерапии (HIPEC), которая предполагает доставку подогретого раствора химиопрепарата непосредственно в брюшную полость.
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