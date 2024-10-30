Царёв прокомментировал слова Делимханова о необходимости отмены запрета хиджабов во владимирских школах

Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев прокомментировал заявление депутата Госдумы Адама Делимханоов, о том что он добьётся отмены приказа о запрете ношения хиджабов и никабов в школах Владимирской области.
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