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Царёв прокомментировал слова Делимханова о необходимости отмены запрета хиджабов во владимирских школах

Царёв прокомментировал слова Делимханова о необходимости отмены запрета хиджабов во владимирских школах

Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев прокомментировал заявление депутата Госдумы Адама Делимханоов, о том что он добьётся отмены приказа о запрете ношения хиджабов и никабов в школах Владимирской области.

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