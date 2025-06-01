Крупный выброс плазмы начнет оказывать влияние в ближайшие часы: ученые установили, что приближается магнитная буря уровня G4 Ольга БезродняяВ ближайшее ночное время, в воскресенье, произойдет интенсивная геомагнитная активность, вследствие одной из-за сильного выброса плазмы.
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