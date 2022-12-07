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"Тачка на крыше, люди в больнице": подробности очень жесткого ДТП в Приморье

"Тачка на крыше, люди в больнице": подробности очень жесткого ДТП в Приморье

Жителям Приморья озвучили подробности очень жесткого ДТП, которое произошло в Михайловском районе. Так, по словам очевидцев, в районе улицы Колхозной автомобиль перевернулся на крышу, в аварии есть пострадавшие.

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