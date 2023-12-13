Вели незаконный игорный бизнес: членов ОПГ задержали в Жанаозене

Сотрудники департамента экономических преступлений по Мангистауской области при координации прокуратуры, совместно с УБОП департамента полиции региона пресекли деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса, орудовавшей в Жанаозене.
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