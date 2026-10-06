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«Машина долголетия» и кожа на 3D-принтере: на форуме «Биопром» представили новейшие разработки

«Машина долголетия» и кожа на 3D-принтере: на форуме «Биопром» представили новейшие разработки

Уникальный 3D-принтер, который печатает кожу человека, первый отечественный аппарат для гемодиализа, а также «машина долголетия».

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