Financial Times: Евросоюз намерен покупать российский СПГ, а не американский

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз не в состоянии в ближайшее время увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США и продолжает закупать рекордные объёмы более дешёвого российского СПГ.
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