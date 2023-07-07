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Очередная подножка от союзника. Теперь Токаев запретил русским в Казахстане вставать на защиту России

Очередная подножка от союзника. Теперь Токаев запретил русским в Казахстане вставать на защиту России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. От соседей и союзников, на постсоветском пространстве, вместо помощи сегодня Россия получает в основном либо одни проблемы, либо подножки.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, понять  бы вам надо- если даже до Путина дойдёт эта статья, он лишь хмыкнет, и всё продолжится - никто из буржуев не позволит Путину  лишаться  73 миллиардов  долларов.
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15 час.
Николай Герасименко
Для особо одарённых поясняю: Казахстан потеряет 26 млрд за продажу в РФ своих энергоресурсов. Салорейх получил (за прошлый год) 468 млн $ за транзит газа и 150 млн $. Эти суммы включены в стоимость и газа и нефти. Разницу чувствуете?
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11 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Предлагаю казнить Токаева за предательство и вред
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7 час.

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