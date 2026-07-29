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Газета «Культура»

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В Архангельской области пройдет фестиваль «Дорога на Русский Север»

В Архангельской области пройдет фестиваль «Дорога на Русский Север»

В Вельске Архангельской области с 31 июля по 2 августа пройдет фестиваль «Дорога на Русский Север». Мероприятие соберет на своей площадке путешественников на автомобилях, мотоциклах и домах на колесах из разных регионов страны, передает Минкультуры области.

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