В Архангельской области пройдет фестиваль «Дорога на Русский Север»

В Вельске Архангельской области с 31 июля по 2 августа пройдет фестиваль «Дорога на Русский Север». Мероприятие соберет на своей площадке путешественников на автомобилях, мотоциклах и домах на колесах из разных регионов страны, передает Минкультуры области.