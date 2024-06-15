"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Если переговоры когда-то начнутся - сразу поставить в повестку о проведении референдумов в областях Украины по типу Харковской и Запорожской. Пусть международные наблюдатели всё зафиксируют.

Иван Петров

И еще один ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт : у страны Б.У. не будет выхода к морю... НИКАКОГО. В противном случае там немедлено появятся НАТО