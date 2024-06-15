"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если переговоры когда-то начнутся - сразу поставить в повестку о проведении референдумов в областях Украины по типу Харковской и Запорожской. Пусть международные наблюдатели всё зафиксируют.
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3 час.
Балу -
Повангуем?... Следующим шагом Запада будет официальный ввод своих войск...
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2 час.
Иван Петров
И еще один ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт : у страны Б.У. не будет выхода к морю...  НИКАКОГО. В противном случае там немедлено появятся НАТО
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1 час.

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