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Бензема – игрок года в Европе по версии Tuttosport, Анчелотти и Моуринью – тренеры, Перес – президент, Мальдини – менеджер, Шевченко дали приз за карьеру

Карима Бензема назвали лучшим игроком года в Европе. Полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy как лучший молодой игрок года в Европе от Tuttosport.

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