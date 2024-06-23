Николай Патрушев призвал жестко отвечать на попытки фальсифицировать историю

Николай Берлизов

Поздравляю, гражданин, недочитавши! 9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами. А сама Центральная рада была создана еще 4 (17) марта 1917 года. 10 (23) июня на заседании Комитета Центральной рады был принят и в тот же день обнародован на военном съезде Первый Универсал, провозгласивший в одностороннем порядке национально-территориальную автономию Украины в составе России. Законодательным органом автономии объявлялось Всенародное украинское собрание (Сейм), избираемое всеобщим равным, прямым, тайным голосованием, при этом ясно давалось понять, что его решения будут иметь приоритет над решениями будущего Всероссийского учредительного собрания. А летом 1917 года на основе 34-го армейского корпуса, по прямому приказу Верховного главнокомандующего русской армией Л.Г. Корнилова создали 1-й украинский корпус. Ну и где я соврамши?