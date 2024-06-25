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Тот самый первый страшный день... В Бобруйском районе на рассвете прошел митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечеств...

Тот самый первый страшный день... В Бобруйском районе на рассвете прошел митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечеств...

Тот самый первый страшный день. В Бобруйском районе на рассвете прошел митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечественной войны22 июня 1941 года в четыре часа утра войска фашистской Германии без объявления войны перешли границу СССР.

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