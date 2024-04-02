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Бермудский треугольник: куда уходят деньги на озеленение в Актау?

Бермудский треугольник: куда уходят деньги на озеленение в Актау?

О дефиците зелени в нашем городе говорили не сто, не тысячу, а миллионы раз. Горожане бьют тревогу, пишут в СМИ и на различные сайты, обращаются в коммунальные службы и акимат, но вопрос до сих пор не решён.

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