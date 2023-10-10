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МИД РФ обсудил с делегацией ООН вопрос доступа российского зерна на рынки

МИД РФ обсудил с делегацией ООН вопрос доступа российского зерна на рынки

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин встретился с представителями ООН - генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспан и заместителем генсекретаря Мартином Гриффитсом, сообщили в ведомстве.

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